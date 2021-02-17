Yerli aşı mutasyona karşı etkili olacak mı?

Erciyes Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çalış, 250 gönüllü üzerinde uygulanacak olan faz-2 çalışmaları hakkında kritik bilgiler paylaştı. Çalış "Bir ay süren faz-1 çalışmalarını 44 gönüllümüz üzerinde başarılı bir şekilde tamamlayarak aşımızın güvenlik testlerini yaptık. Şimdi faz-2 aşamasında etkinlik testlerini yapıyoruz. 250 gönüllü katılıyor. Faz-2 dozlamasını şuana kadar 15 gönüllümüze yaptık.



Hiç birinde yan etki gözlenmedi. Durumları iyi. Hastanede bile kalmıyorlar. Sadece faz-1'de olduğu gibi bir kaç gönüllümüzde enjeksiyon yerinde hafif kızarıklık oldu. Bu zaten olması gereken bir şey ve tüm aşılarda da görülebilir. O yüzden bu bir yan etki değil. Faz-2 çalışmamızı 2 ayda bitirmeyi hedefliyoruz. Faz-3 binden fazla kişi ve başka ülkelerde yapılacak.





Bu çalışmayı ise Sağlık Bakanlığı ve TÜSEB birlikte yapacak. Nisan aylarında faz-3'e geçilir. Faz-3 a devam ederken aşının hızlı kullanım veya acil kullanımına onayı verilire aşılamaya da devam edebilir. Zaten Çin aşısı da öyle oldu.



İnşallah baharda aşımızla buluşmayı ümit ediyoruz. Sağlık Bakanlığımız ve TÜSEB desteğiyle yürüttüğümüz çalışmalarda, yerli aşıyı bir protokolle Sağlık bakanlığı ve TÜSEB' devrettik. Aşımız Sağlık Bakanlığı'nın aşısıdır"



MUTASYONA KARŞI TEYAKKUZDAYIZ

"Bütün virüsler mutasyona uğrayabilir. Zaten bu doğal bir süreçtir. yerli aşımız inaktif bir aşı. İnaktif aşının en güvenli aşı olduğunu biliyoruz. Aşıda ölü virüs verildiği için virüsün tüm parçacıklarındaki antijene karşı antikor oluşuyor. Dolayısıyla küçük mutasyonlara karşı inaktif aşıların etkili olduğunu tüm bilim adamları zaten söylüyor.





Bizim de öngörümüz küçük mutasyonlarda inaktif aşımızın etkili olacağı yönünde. Ama büyük bir mutasyon olursa ancak belki onunla ilgili yeni bir aşı gerekebilir. Ama şu ana kadar büyük bir mutasyon olmadığını ön görüyoruz. aşımızla ilgili mutasyonlara karşı etkili olup olmadığına yönelikte çalışma yapıyoruz.

Türkiye'nin 1'inci, Avrupa'nın ise 3'üncü en büyük ve etkin faz merkeziyiz. Başka ilaç ve aşı faz çalışmaları da gerçekleştirdik. Türkiye'deki diğer aşı merkezlerine de desteğe hazırız. Tüm dünyaya açığız."