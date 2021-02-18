‘Anıtı ilk yerine taşıdık’

Üzerinde "Mehmetçik Senin İçin 1936" yazan anıtla ilgili icraat tepki topladı. CHP'li Başkan İlkay Girgin Erdoğan ise, yaptığı komik açıklamayla kendisini savundu. CHP'li Erdoğan, "Meydandaki park düzenlemesi sırasında mermer kaide ilk konulduğu yere taşınmıştır. Bu kaide, bir şehitlik anıtı değildir" ifadelerini kullandı.