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Haberler Yaşam ‘Anıtı ilk yerine taşıdık’

‘Anıtı ilk yerine taşıdık’

'ın 'un CHP'li Belediye Başkanı 'ın, ilçenin merkezindeki meydanda yer alan parkın içindeki Mehmetçik Anıtı'nı söküp çöp konteynerinin yanına taşıdığı yönündeki haberi büyük yankı uyandırdı.

‘Anıtı ilk yerine taşıdık’

18.2.2021

Üzerinde "Mehmetçik Senin İçin 1936" yazan anıtla ilgili icraat tepki topladı. CHP'li Başkan İlkay Girgin Erdoğan ise, yaptığı komik açıklamayla kendisini savundu. CHP'li Erdoğan, "Meydandaki park düzenlemesi sırasında mermer kaide ilk konulduğu yere taşınmıştır. Bu kaide, bir şehitlik anıtı değildir" ifadelerini kullandı.

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