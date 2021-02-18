Buca Belediyesi 17 bin kediye kucak açtı

BUCA Belediyesi Sokak Hayvanları Rehabilitasyon Merkezi, 22 ayda 17 bin kediye kucak açarken, 550 kediyi sıcak bir yuvaya kavuşturdu. Buca Belediyesi, 17 Şubat Dünya Kediler Günü'nde kentte tedavi edilen ve yuva bulunan kedilerle ilgili bilgiler verdi. Belediye Başkanı Erhan Kılıç'ın göreve başladığı günden bugüne, Veteriner İşleri Müdürlüğü bünyesindeki Sokak Hayvanları Rehabilitasyon Merkezi, ilçedeki binlerce kediye kucak açtı. Ekipler, toplam 7 bin 625 kediyi sokaktan alarak merkezde tedavi etti. Bucalı hayvanseverlerin merkeze ulaşması sonucunda, 8 bin 71 kediye poliklinik hizmeti verilirken, bin 344 kedinin ise sağlıklı bir şekilde kısırlaştırma işlemi yapıldı. Bu süreçte 550 kedi de sıcak bir yuvaya kavuşturuldu. Buca'nın belirlenen ihtiyaç noktalarına yerleştirilen kedi evleri ve beslenme odaklarıyla can dostları yazın susuz, kışın yuvasız bırakılmadı.