  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler Yaşam Buca Belediyesi 17 bin kediye kucak açtı

Belediyesi 17 bin kediye kucak açtı

Buca Belediyesi 17 bin kediye kucak açtı

18.2.2021

BUCA Belediyesi Sokak Hayvanları Rehabilitasyon Merkezi, 22 ayda 17 bin kediye kucak açarken, 550 kediyi sıcak bir yuvaya kavuşturdu. Buca Belediyesi, 17 Şubat Dünya Kediler Günü'nde kentte tedavi edilen ve yuva bulunan kedilerle ilgili bilgiler verdi. Belediye Başkanı Erhan Kılıç'ın göreve başladığı günden bugüne, Veteriner İşleri Müdürlüğü bünyesindeki Sokak Hayvanları Rehabilitasyon Merkezi, ilçedeki binlerce kediye kucak açtı. Ekipler, toplam 7 bin 625 kediyi sokaktan alarak merkezde tedavi etti. Bucalı hayvanseverlerin merkeze ulaşması sonucunda, 8 bin 71 kediye poliklinik hizmeti verilirken, bin 344 kedinin ise sağlıklı bir şekilde kısırlaştırma işlemi yapıldı. Bu süreçte 550 kedi de sıcak bir yuvaya kavuşturuldu. Buca'nın belirlenen ihtiyaç noktalarına yerleştirilen kedi evleri ve beslenme odaklarıyla can dostları yazın susuz, kışın yuvasız bırakılmadı.

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Buca Belediyesi 17 bin kediye kucak açtı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.