Ege’de fırtınalı gece

İzmir'de önceki gece kent genelinde etkili olan ve hızı saatte 100 kilometreyi bulan fırtına nedeniyle ağaçlar devrildi ve binaların çatıları uçtu. Bayraklı ilçesinde bir baca koparak yoldaki otomobilin üzerine, Karşıyaka'da ise bir binanın uçan sac çatısı, caddeye düştü. Kimsenin yaralanmadığı iki olay güvenlik kameralarına yansıdı.

BİRÇOK MEZARDA ÇÖKME OLDU

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün kuvvetli fırtına uyarısının ardından mesailerine aralıksız devam eden itfaiye ve belediye ekipleri, devrilen ağaçlarla uçan çatıları bulundukları yerlerden kaldırdı. Fırtına kent genelinde etkisini sürdürürken, ekiplerin yaşanabilecek olumsuzluklara karşı teyakkuzda beklediği bildirdi. Öte yandan İzmir'de geçen hafta etkili olan sağanak, Buca Gökdere Mezarlığı'ndaki bazı mezarlarda çökme ile kırılmalara neden oldu. Mezarlığa ziyarete gelenler, hasarların giderilmesini istedi.