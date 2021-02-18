Elmaslı katil 17 yıldır aramızda

İZMİR Bayraklı'da 2004 yılında hunharca bir cinayet işlendi. Avukatlık bürosunda sekreter olarak çalışan 22 yaşındaki Aslı Bozan, işyerinde elektrik kablosuyla boğularak öldürüldü. Korkunç cinayetin üzerinden tam 17 yıl geçmiş olmasına rağmen, polis ekiplerini katile götürecek tek bir ipucu bulunamadı.

TAM 3 AY SONRA EVLENECEKTİ

CANBAZOĞLU Apartmanı'nda bulunan bürosuna dönen Avukat Şenay Biçer, sekreteri Aslı Bozan'ı, büronun dinlenme odasındaki yatağın yanında boynuna elektrik kablosu dolanmış bir şekilde buldu. Biçer'in haber vermesi üzerine büroya gelen 112 Acil Servis görevlileri, genç kızın ölmüş olduğunu belirledi. Polis ekiplerince yapılan incelemede, katil zanlısının büronun balkonundaki camı elmasla kestikten sonra içeri girdiği anlaşıldı. Cinayet tarihinden 3 ay sonra dünya evine girecek olan ve tüm hazırlıklarını yapan Aslı Bozan'ın, olay anında cüzdanının alındığı ancak kolye, küpe ve yüzüklerine ise dokunulmadığı belirlendi. Katil zanlısının, genç kızın kolye, küpe ve yüzüklerine dokunmaması; cinayete hırsızlık süsü verme amacında olduğu şüphesi uyandırsa da olayla ilgili başka delile rastlanmadı. Emniyet yetkilileri, bürodaki parmak izlerini inceleyip katil zanlısının yakalanmasına yönelik yaptıkları çalışmada 17 yıldır tek bir ipucu dahi elde edemedi.

FATİH ŞENDİL