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Haberler Yaşam İki otomobil çarpıştı biri ağır, 3 yaralı var

İki otomobil çarpıştı biri ağır, 3 yaralı var

İki otomobil çarpıştı biri ağır, 3 yaralı var

18.2.2021

MUĞLA Yatağan'da 2 otomobil çarpıştı, biri ağır, 3 kişi yaralandı. Yatağan-Milas Karayolu Yenimahalle mevkiinde Orçun Alper'in (29) kullandığı 06 EF 0830 plakalı otomobil, Bozüyük mahalle muhtarı Ahmet Yanmadık (59) yönetimindeki 48 NA 888 plakalı otomobille çarpıştı. Sıkıştığı yerden ekipler tarafından çıkarılan Murat Balkan (72) ve iki aracın sürücüsü Yatağan Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Durumu ağır olan Balkan, Sıtkı Koçman Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

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