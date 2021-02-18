Katil tanıdık

Eskişehir'de cep telefonu mağazası bulunan İlkay Tokkal (42) üçüncü evliliğini yaptığı Emel Tokkal (41) ve çocukları Ali Doruk (4) ile İzmir Bornova'daki yakınlarını ziyaret ettikten sonra Eskişehir'e döndü. Fakat, Tokkal ailesine yakınları bir süre ulaşamadı. Emel Tokkal'ın ilk evliliğinden olan kızı Beyzanur Kayaalp, önceki gün annesinden haber alamayınca polisten yardım istedi.

ÜÇÜ DE BIÇAKLANMIŞ BULUNDU

Harekete geçen polis ekipleri Tokkal çiftinin yeni taşındıkları Odunpazarı ilçesi Deliklitaş Mahallesi'ndeki evine gitti. Kapının kapalı olması üzerine çilingir yardımıyla içeri giren polis korkunç manzarayla karşılaştı. Evde, İlkay Tokkal ve Emel Tokkal ile çocukları Ali Doruk bıçaklanarak öldürülmüş halde bulundu. İlkay Tokkal'ın 7, Emel Tokkal ve Doruk'un 3'er kez bıçaklandığı saptandı. Polis, apartmanın giriş katında iş yerleri bulunan çiftin komşularının ifadesine de başvurdu. Komşulardan biri Tokkal çiftinin 1 hafta önce taşındıklarını, olay gecesi duydukları sesleri, eşya yerleştirme zannederek önemsemediklerini anlattı. Komşular polise, "O gün çekyat sesleri duyduk. Bir hafta oldular bu eve taşınalı. Biz 'yerleşiyorlar' diye düşündük. Çok ses geldi. Sonrasında kapı sertçe çarpıldı ve biri koşar adımlarla aşağı indi. Böyle bir şey olabileceği aklımıza gelmedi" dediler.



OĞLU VE 2 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Cinayetin ardından hemen araştırma başlatan Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, çevredeki MOBESE ile güvenlik kameralarının görüntülerini incelemeye aldı. Yapılan incelemelerde kapıda herhangi bir zorlama olmadığını belirleyen polis ekipleri, bunun üzerine katil zanlısının tanıdık biri olma ihtimaline yoğunlaştı. İlkay Tokkal'ın üçüncü, eşinin ise ikinci evliliğini yaptığını öğrenen polis ekipleri, şüpheli olarak tespit ettikleri İlkay Tokkay'ın ilk eşinden olan 19 yaşındaki oğlu B.C. Tokkal ile Mehmet Şerif B. ve Ersin D.'yi sabaha karşı gözaltına aldı. Cinayetle ilgili soruşturma sürüyor.



"İLK ESİNDEN OLAN OGLU B.C. İLE SIKINTILARI VARDI"

KAPIYI polis eşliğinde açan çilingir Ahmet Boz, "İlkay abinin bildiğim kadarıyla maddi sıkıntıları vardı. Etraftan söylenenlerden duyduğum, ilk eşinden olan oğluyla ilgili sorunları varmış. Çok iyiydi, çok sevecen biriydi, herkesin yardımına koşardı. İçeride arbede yaşanmış. Kapı bile kırıktı içerideki odanın. Allah kimseye vermesin. Bir çocuğa bunu yapan bence bir insan değil" diye konuştu.

Fatih ŞENDİL