Korkut ailesi diğer kızlarını da kaybetti

MUĞLA Dalaman'da 2019'daki trafik kazasında 17 yaşında ölen Ayşe Korkut'un kardeşi İrem Betül Korkut da, aynı yaşta kalp yetmezliği sebebiyle tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. İki çocuklarını 1.5 yıl arayla aynı yaşta toprağa veren Korkut ailesi büyük acı yaşadı. Ayşe'nin Eylül 2019'da Dalaman Atakent Kavşağı'nda kazada yaşamını yitirmesinden sonra, kardeşi İrem de kalp yetmezliğinden Ankara'da tedavi gördüğü hastanede yaşama tutunamadı. Murat-Meral Korkut çifti ikinci kez aldıkları acı haberle yıkıldı.

ADEM ÜLKER