  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler Yaşam Korkut ailesi diğer kızlarını da kaybetti

Korkut ailesi diğer kızlarını da kaybetti

Korkut ailesi diğer kızlarını da kaybetti

18.2.2021

MUĞLA Dalaman'da 2019'daki trafik kazasında 17 yaşında ölen Ayşe Korkut'un kardeşi İrem Betül Korkut da, aynı yaşta kalp yetmezliği sebebiyle tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. İki çocuklarını 1.5 yıl arayla aynı yaşta toprağa veren Korkut ailesi büyük acı yaşadı. Ayşe'nin Eylül 2019'da Dalaman Atakent Kavşağı'nda kazada yaşamını yitirmesinden sonra, kardeşi İrem de kalp yetmezliğinden Ankara'da tedavi gördüğü hastanede yaşama tutunamadı. Murat-Meral Korkut çifti ikinci kez aldıkları acı haberle yıkıldı.

ADEM ÜLKER

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Korkut ailesi diğer kızlarını da kaybetti haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.