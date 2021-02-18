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Haberler Yaşam Müge Anlı Atv canlı izle!

Atv canlı izle!

Faili meçhul cinayetler ve kayıpların yanı sıra birçok sosyal sorumluluk projesi ile de adından sıkça söz ettiren, Hafta içi her gün seyirciyi ekran başına kilitleyen ve ekibi, üzerinde çalıştığı kayıp dosyalarını, cinayete kurban giden kişileri ve kayıpların tüm yaşamını ortaya çıkararak onları bulmaya, olayları aydınlatmaya devam ediyor. İşte 18 Şubat Perşembe Müge Anlı canlı izleme sayfası...

Müge Anlı Atv canlı izle!

18.02.2021, 09:59

Atv ekranlarının reyting rekortmeni programı Müge Anlı ile Tatlı Sert canlı yayınları ile hafta içi her gün ekranlarda olmaya devam ediyor. Yer verdiği konu ve konuklarla gündemi belirleyen Müge Anlı'da bugün neler yaşanacak? İşte 18 Şubat Perşembe Müge Anlı canlı izleme sayfası....

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MÜGE ANLI'DA DÜN NELER YAŞANDI?

Ayşe Altuntaş'ı öldürdüğünü itiraf etmişti… Ayşe Altuntaş davasının ilk duruşması görüldü. İlk duruşmada ''pişman'' olduğunu söyledi. Cinayet sanığı kuzen için müebbet hapis istemi... Mustafa Bey, Suriye uyruklu eşi Selva Beşali'nin 50 gündür ortalarda olmadığı iddiasıyla yayına katıldı. Eşiyle tüp bebek denediklerini bu nedenle yüklü miktar paraları olduğunu ve bunu altına çevirdiklerini ifade etti. Bu altınlar için eşinin kaçırılmış olabileceğini öne sürdü. Selva Hanım'ın İzmir'den kimlik, telefon, cüzdan ve üzerindeki 40 bin liralık altınlarıyla ortadan kaybolduğu belirtildi. Eşinin kendisinden ayrı nefes dahi almadığını iddia eden eşi canlı yayında… Üç kişilik aile evlerinde ölü olarak bulundu. Eskişehir'de korkunç katliam. Baba, anne ve 4 yaşındaki oğulları bıçaklanmış şekilde ölü olarak bulundular. Kayıp Gülşen Caymaz'ın erkek arkadaşı konuştu. Gülşen Caymaz'ın şüpheli kaybı...

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