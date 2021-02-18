Müge Anlı'da bugün neler yaşandı? 18 Şubat Perşembe Müge Anlı full izle

Atv ekranlarının reyting rekortmeni programı Müge Anlı ile Tatlı Sert canlı yayınları ile hafta içi her gün ekranlarda olmaya devam ediyor. Yer verdiği konu ve konuklarla gündemi belirleyen Müge Anlı'da bugün neler yaşandı? İşte 18 Şubat Perşembe Müge Anlı ile Tatlı Sert'te yaşananlar...

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MÜGE ANLI'DA DÜN NELER YAŞANDI?

Ayşe Altuntaş'ı öldürdüğünü itiraf etmişti… Ayşe Altuntaş davasının ilk duruşması görüldü. İlk duruşmada ''pişman'' olduğunu söyledi. Cinayet sanığı kuzen için müebbet hapis istemi... Mustafa Bey, Suriye uyruklu eşi Selva Beşali'nin 50 gündür ortalarda olmadığı iddiasıyla yayına katıldı. Eşiyle tüp bebek denediklerini bu nedenle yüklü miktar paraları olduğunu ve bunu altına çevirdiklerini ifade etti. Bu altınlar için eşinin kaçırılmış olabileceğini öne sürdü. Selva Hanım'ın İzmir'den kimlik, telefon, cüzdan ve üzerindeki 40 bin liralık altınlarıyla ortadan kaybolduğu belirtildi. Eşinin kendisinden ayrı nefes dahi almadığını iddia eden eşi canlı yayında… Üç kişilik aile evlerinde ölü olarak bulundu. Eskişehir'de korkunç katliam. Baba, anne ve 4 yaşındaki oğulları bıçaklanmış şekilde ölü olarak bulundular. Kayıp Gülşen Caymaz'ın erkek arkadaşı konuştu. Gülşen Caymaz'ın şüpheli kaybı...