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Haberler Yaşam Şengül’ün hayallerini Kaplan gerçekleştirdi

Şengül’ün hayallerini Kaplan gerçekleştirdi

Şengül’ün hayallerini Kaplan gerçekleştirdi

18.2.2021

KOÇARLI Belediye Başkanı AK Partili Nedim Kaplan, ilçede yaşayan 15 yaşındaki Şengül Sakallı'nın yeni yaşını, evine gerçekleştirdiği çat kapı ziyarette doğum günü pastası ve cep telefonu hediyesiyle kutladı. Doğum günü kutlamasında, engelli Şengül'ün bir süredir hayalini kurduğu cep telefonu hediyesiyle gönlünü almayı ihmal etmeyen Kaplan, ailenin sevincine ortak oldu. Fırsat buldukça hasta, engelli ve yaşlı vatandaşların yanı sıra ilçede yaşayan çocukların da gönüllerini almak için sürprizler yapan Başkan, 15 yaşındaki Şengül'ü ziyaret ederik genç kızın pasta kesme ve cep telefonu hayalini gerçekleştirdi. Sürpriz kutlaması nedeniyle Şengül ve ailesi Başkan Kaplan'a teşekkür ederken, duygusal anlar da yaşandı.

KAZIM YÖRÜKCE

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