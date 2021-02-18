Türkiye kademeli normalleşmeye geçiyor

Türkiye'de kademeli normalleşmeye geçiş 1 Mart'ta başlıyor. İl Hıfzıssıhha kurulları 10 gün içerisinde haftalık vaka ve aşılama oranlarını dikkate alarak düşük riskli illerde kısıtlamaları esnetecek. Bu kapsamda haftalık vaka oranı 100 bin kişide 30'un altında olan ve düşük risk grubunda yer alan Kırşehir, Van, Hakkâri, Şırnak, Mardin, Kars, Iğdır, Çankırı, Muş, Bingöl, Diyarbakır, Batman, Siirt, Bitlis, Gaziantep, Ağrı, Şanlıurfa, Afyon, Uşak ve Çankırı'da vaka artışları olmazsa kısıtlamalar Mart ayı itibariyle kademeli olarak kaldırılacak.



ÖNCE ANKARA SONRA İZMİR VE İSTANBUL

Kademeli normale geçişte düşük riskli illerden sonra sırasıyla orta, yüksek ve çok yüksek riskli illerde kısıtlamaların esnetilmesine geçilecek. Bu kapsamda haftalık vaka oranları dikkate alınarak büyükşehirlerden sırasıyla Bursa (34), Ankara (35), Erzurum (37), Manisa (42), İzmir (44), Adana (59), İstanbul (60), Antalya (78), Konya (90), Samsun (171), Trabzon'da (228) kademeli normalleşme süreci başlayacak. Kademeli normalleşme sürecinde sokağa çıkma kısıtlamaları esnetilecek. Kafe ve restoranlara HES kodu ile müşteri alınacak ve işletmelerin kapalı bölümleri yüzde 30, kapalı alanları ise yüzde 50 kapasiteyle kullanılacak.



ERDOĞAN MÜJDEYİ VERMİŞTİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kabine toplantısı sonrasında, "İllerimizi 4 gruba ayırarak Mart ayı başı olarak kademeli normalleşme başlıyor. Düşük, orta, yüksek ve çok yüksek riski olarak sınıflandıracağız. Salgın tedbirleri nedeniyle restoran, kafe vb. işletmelerin yol haritası önümüzdeki günlerde açıklanacak. Hafta sonu uygulamasından başlayarak sokağa çıkma sınırlamasını illerde vaka, aşılama ve diğer kriterlere göre aşamalı şekilde kaldırıyoruz. Önemli olan vaka sayısının tüm illerimizde azalmasıdır. Normalleşme takvimi vaka sayısına göre hızlı ilerleyecektir" açıklamasını yapmıştı.