ŞANLIURFA'NIN Birecik ilçesinde yolcu otobüsünün TIR'a arkadan çarpması sonucu 3 kişi öldü, 41 kişi yaralandı. Dün sabah meydana gelen kazda Mehmet Cevat K. idaresindeki 06 AIM 10 plakalı Özel Diyarbakır'a ait yolcu otobüsü, Şanlıurfa-Gaziantep otoyolunun 75. km'sinde Yunus A'nın kullandığı 73 EA 424 plakalı TIR'a çarptı. Kazada Özgür Akbulut, Barış Akbulut, Reşat Atlıntak olay yerinde hayatını kaybetti, 41 kişi ise yaralandı. Yolcu otobüsünün Antalya'dan Diyarbakır'a gittiği öğrenildi.
Urfa’da katliam gibi kaza: 3 ölü, 41 yaralı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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