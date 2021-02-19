3 aylık bebek uyurken abisinin altında kaldı

3 aylık bebek uyurken aynı yatağı paylaştığı 2 yaşındaki kardeşinin altında kaldı ve boğularak hayatını kaybetti.

Adana Yüreğir'deki olayda, Suriye'den gelip Adana'ya yerleşen Anne Nura Gasibe çocukları 3 aylık Abdülselam, 2 yaşındaki Selim Gasibe ve 4 yaşındaki Ahmet Gasibe gece birlikte yattı. Yer yatağında yan yana yattıkları için, uyurken Selim Gasibe 3 aylık kardeşinin üzerine yuvarlandı. Anne, sabah kalktığında kardeşinin üzerinde uyuyan Selim'i kaldırdı. Ama nefessiz kalan 3 aylık bebek hastanede kurtarılamadı.