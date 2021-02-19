"Beni onun merhameti etkiledi" demişti ama...

Önceki akşam, Türkiye'nin gündemine bomba gibi düşen acı haber Antalya'dan geldi. Tüp bebek tedavisindeki başarısıyla tanınan, Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Doktor Yusuf Onur Kaan Bozkurt (58), eşi diyetisyen Gamze Kaçar Bozkurt'u (38) tabancayla vurarak öldürdü, ardından aynı silahla kendi canına kıydı. Çiftin cansız bedenlerini, kreşten gelen kızları ile anneannesi buldu.

OLAY YERİNDE İKİ SİLAH

Kepez ilçesi, Fabrikalar mahallesi, 3043 sokaktaki apartmanın üçüncü katında yaşanan olayda, iddiaya göre Doktor Yusuf Kaan Bozkurt ile kendisini sürekli kıskanan diyetisyen eşi Gamze Kaçar Bozkurt arasında öğlen saatlerinde tartışma yaşandı. İlerleyen saatlerde silahına sarılan Kaan Bozkurt, önce uyuyan eşini öldürdü, ardından kendi yaşamına son verdi. Olay yerinde yapılan incelemede, doktora ait biri ruhsat tarihi geçmiş iki silah bulundu. Olayın hangi silahla gerçekleştiği henüz belirlenemedi.

Feci olay, çiftin akşam kreşten gelen kızlarının, kapıyı açan olmayınca, karşı dairedeki anneannesinden yardım istemesiyle ortaya çıktı. Yedek anahtarla kapıyı açan Gamze Bozkurt'un annesi Nurdan Kaçar, hafızalardan silinmeyecek o korkunç manzarayla karşılaştı. Kızı ve damadını kanlar içinde yerde yatarken gören kadının bir anda başından kaynar sular döküldü. Dehşetle aradığı polis ve sağlık ekiplerinin eve gelmesinin ardından, talihsiz çiftin olay yerinde öldüğü kesinleşti. Şoka giren küçük kız ise yakınları tarafından evden uzaklaştırıldı. Diyetisyen Gamze Bozkurt'un cenazesi, Konyaaltı Uncalı Mezarlığı'nda toprağa verilirken, eşinin cenazesinin Eskişehir'de defnedileceği öğrenildi.

AŞKLARI DERGİYE KAPAK OLDU

Oysa daha bir hafta önce, birbirlerine duydukları aşkı ballandıra ballandıra anlatan Bozkurt çifti, kentte yayımlanan bir magazin dergisinin kapağında yer almıştı. Dergideki röportajda diyetisyen Gamze Bozkurt'un, eşiyle ilgili, "Beni Kaan Bey'in zekası ve merhameti etkiledi" sözleri dikkat çekmişti. Eşinin uyurken canına kıydığı kadın bununla da kalmamış, eşini şu sözlerle tarif etmişti: "O dünyanın en sevecen, en babacan adamı. Gördüğüm en iyi baba. Hayvan sevgisi ise bir başkadır. Benim ona olan aşkımın başlamasında, gelip ayağına yatan sokak kedilerinin ve köpeklerinin payı çok büyük. Ne zaman dışarı çıksak, mutlaka birçok kedi ya da köpek peşinde dolaşır. Ayrıca sporda da çok başarılı, tenis milli takım kaptanlığı geçmişi var."

KOCASINI ÇOK KISKANIYORDU

Ama Bozkurt ailesinin yakın çevresi, genç kadının sosyal yönden çok faal olan kocasını aşırı derecede kıskanması yüzünden çiftin sürekli şiddetli tartışmalar yaşadığını öne sürdü. İddialara göre Bozkurt çiftinin daha önce İzmir'de yaşadığı, boşanma aşamasına gelmeleri üzerine Gamze Bozkurt'un dört ay önce Antalya'ya geldiği belirtildi. İzmir'de kadın doğum hastalıkları doktoru olarak özel bir muayenehanesi bulunan ve bir ay önce eşinin ardından Antalya'ya gelen Bozkurt'un, aralarındaki tartışmalar yüzünden işyerinde silahla intihar etmek istediği, telefonda konuştuğu karısının kendisini vazgeçirdiği öğrenildi.

Fatih ŞENDİL