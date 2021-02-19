Cüceloğlu’nu sevenleri son yolculuğa uğurladı

83 yaşında İstanbul'da ölen psikolog ve yazar Prof. Dr. Doğan Cüceloğlu, Levent Afet Yolal Camii'nde düzenen törenle son yolculuğuna uğurlandı.

Cenazeye katılan psikolog ve yazar Dökmen, "Doğan Cüceloğlu hocamdı, ağabeyimdi, meslektaşımdı, dostumdu. Onunla birlikte Türkiye Cumhuriyeti psikoloji feneriyle çok iyi aydınlandı" dedi. Cüceloğlu'nun Türk bayrağına sarılı tabutu, camiye getirildiğinde eşi Yıldız Hacıevliyagil Cüceloğlu, ailesi ve sevenleri gözyaşlarını tutamadı.

Cenaze törenine Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk ve İstanbul Valisi Ali Yerlikaya da katıldı.