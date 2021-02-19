  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler Yaşam Cüceloğlu’nu sevenleri son yolculuğa uğurladı

Cüceloğlu’nu sevenleri son yolculuğa uğurladı

Cüceloğlu’nu sevenleri son yolculuğa uğurladı

19.2.2021

83 yaşında İstanbul'da ölen psikolog ve yazar Prof. Dr. Doğan Cüceloğlu, Levent Afet Yolal Camii'nde düzenen törenle son yolculuğuna uğurlandı.

Cenazeye katılan psikolog ve yazar Dökmen, "Doğan Cüceloğlu hocamdı, ağabeyimdi, meslektaşımdı, dostumdu. Onunla birlikte Türkiye Cumhuriyeti psikoloji feneriyle çok iyi aydınlandı" dedi. Cüceloğlu'nun Türk bayrağına sarılı tabutu, camiye getirildiğinde eşi Yıldız Hacıevliyagil Cüceloğlu, ailesi ve sevenleri gözyaşlarını tutamadı.

Cenaze törenine Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk ve İstanbul Valisi Ali Yerlikaya da katıldı.

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Cüceloğlu’nu sevenleri son yolculuğa uğurladı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.