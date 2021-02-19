Ezgi Eyüboğlu'ndan yıllar sonra itiraf geldi! Muhteşem Yüzyıl dizisinde en utandığı sahneyi böyle anlattı

Ezgi Eyüboğlu, ilk oyunculuk deneyimi olan Muhteşem Yüzyıl setinde yaşadığı bir olayı anlattı. Kendisine 'Bağdat Caddesi'nde yürümüyorsun, padişahın karşısına çıkıyorsun Ezgi' dediklerini söyleyen Eyüboğlu, en utandığı sahne olduğunu söyledi.

Muhteşem Yüzyıl dizisine kabul edilmesinin ardından hazırlanması için az bir süre verildiğini söyleyen Eyüboğlu, 'Padişahın karşısına çıkacağım bir sahne çekecektik. İlk sahnelerimden biriydi. Ben de normal bir şekilde Halit Ergenç'e doğru yürüdüm.

'BAĞDAT CADDESİ'NDE YÜRÜMÜYORSUN'

Hiç unutmuyorum Yağmur ya da Durul hoca 'Bağdat Caddesi'nde yürümüyorsun, padişahın karşısına çıkıyorsun Ezgi' demişlerdi. Çok utandığımı hatırlıyorum' dedi.