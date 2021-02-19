“Her şehit haberinde oğlumun kokusu evi sardı”

Küçük yaşlarda asker olma hayali kuran Aydınlı Mahir Yıldırım, daha ilkokula giderken annesine "Ben asker olup şehit olacağım" demişti. Siirt 3. Komando Tugay Komutanlığı'nda piyade er olarak vatani görevini yaparken sınava girip uzmanlığı kazandı. Silahlı kuvvetlere daha fazla hizmet etmeye hazırlanan Yıldırım, teskeresine 60 gün kala Cudi Dağı'nda teröristlere yönelik operasyonda, 17 kişilik özel birlikte görevlendirildi.

6 ASKER ŞEHİT OLDU

BİRLİĞİN arazi arama tarama faaliyetleri sırasında, terör örgütü PKK tarafından döşenen mayının patlaması sonucu, 11 güvenlik görevlisi yaralanırken, patlamada 5 arkadaşıyla birlikte Mahir Yıldırım da şehitlik mertebesine ulaştı. 24 Mayıs 2007 tarihinde şehit edilen Mahir Yıldırım, iki gün sonra memleketi Aydın'ın Umurlu mahallesinde onbirlerce kişinin katıldığı cenaze töreniyle toprağa verildi. 21 yaşında toprağa verilen Yıldırım'ın acı haberi, memleketinde yasa neden oldu.





IÇIMDEKI YANGIN SÖNMÜYOR

OĞLU Mahir'in ilkokula giderken 'Ben şehit olacağım anne' sözlerinin hala aklında olduğunu söyleyen anne Ozan, "Şehitliğinin üzerinden 14 yıl geçti ama kokusu halen burnumda. Evladım benim ciğerimin parçasıydı. İçimdeki yangın sönmüyor. Şehit olan oğlumun eşyalarını bir odada saklıyorum. Her sabah odaya girip 'Günaydın oğlum' diyorum. Oğlum yiyemediği için yıllardır dolma bile yapmıyorum" diyerek Mahir'siz geçen günleri hüzünle anlattı.





ANALARIN YÜREGI YANMASIN

HER şehit haberinde evlat acısını yeniden yaşadığını ifade eden Fatma Keser Ozan, "Gara'da 16 şehit olduğunu duyunca kalbim duracak sandım. 14 yıl önce evladımın şehit haberini aldığım gün aklıma geldi. 16 şehidimizin anneleri de benim gibi kahroldular. O gün şehit ailelerinin acılarını ben de yüreğimde hissettim. Allah tüm şehit annelerine sabır versin. Artık anaların yüreği yanmasın" diye konuştu.





'MÜRÜVVETİNİ GÖRECEKTİK NE YAZIK Kİ OLMADI

Şehit Mahir Yıldırım'ın annesi Fatma Keser Ozan, 14 yıldır evinde oluşturduğu odada sakladığı oğlunun eşyalarına sarılarak acısını hafifletmeye çalışıyor. Oğlunun kokusunun halen burnunda tüttüğünü belirten acılı anne, "Üç evladım vardı, biri vatanı uğruna şehit düştü. Şehit olmasaydı oğluma sevgilisiyle söz yüzüğü takacaktık ama mürüvvetini görmek nasip olmadı. Uzmanlık sınavını yeni kazanmıştı. Hayali olan askerliğe devam etmek istiyordu. Teskeresine 60 gün kala o acı haber geldi. Bahçemizde ben erik toplarken üniformalı askerler yanıma gelerek, 'Oğlunuz Mahir şehit oldu, başımız sağ olsun' dediler. O andan sonrasını hatırlamıyorum. Gözümü hastanede açtım. Benim tedavimin yapıldığı hastanenin morgunda oğlumun naaşının olduğunu öğrendim. Son kez oğlumu görmeyi çok istedim ama izin vermediler" ifadelerini kullandı.

Kazım YÖRÜKCE