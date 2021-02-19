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Mesai arkadasını öpen gence tazminatsız çıkış

İşyerinde ilişki yaşadığı kişiyi öpen işçiye tazminatı uygun görmedi.

Mesai arkadasını öpen gence tazminatsız çıkış

19.2.2021

Gönül ilişkisi yaşadığı mesai arkadaşını iş yerinde öpmeye kalkışan işçi tazminatsız kovuldu.

Bakırköy İş Mahkemesi'nin 'tazminat almalı' kararı Yargıtay'dan döndü. Bir mağazada satış temsilcisi olan gencin, ilişki yaşadığı mesai arkadaşını iş yerinde öpmesi güvenlik kameralarına takıldı.

Mağaza müdürünün raporu doğrultusunda genç, işveren tarafından ahlaka mugayir davranışları gerekçe gösterilerek tazminat ödenmeden kovuldu. İş Mahkemesi'nin 12 yıl çalıştığı işyerinden 'tazminat almalı' kararını da Yargıtay işyeri lehine bozdu.

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