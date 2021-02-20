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Haberler Yaşam Afyon’da doktorun aracına tren çarptı

’da doktorun aracına tren çarptı

Afyon’da doktorun aracına tren çarptı

20.2.2021

Afyon'da hemzemin geçitte trenin çarptığı araçta doktor Berkay Eren ile arkadaşı yaralandı. Kaza, Cumhuriyet mahallesi, Erkmen kontrollü hemzemin geçitte yaşandı. Afyon Sağlık Bilimleri Üniversitesi Hastanesi'ne giden Üroloji Doktoru Berkay Eren idaresindeki 41 TD 286 plakalı otomobile hemzemin geçitte bariyerlerin kalkmasıyla karşıya geçtiği sırada Mehmet A. yönetimindeki 74012 numaralı Afyonkarahisar-Uşak seferini yapan tren çarptı. Devrilen araçta yaralanan Eren ile yanındaki Ayşegül Duran tedavi altına alındı.

KAZIM YÖRÜKCE

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