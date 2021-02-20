“Aydın, vaka sayıları en düşük 7. büyükşehir”

AYDIN Valisi Hüseyin Aksoy, "Korona virüsü vakaları en düşük büyükşehirler arasında 7'nci sıradayız" dedi. Salgınla mücadele ve normalleşme adımlarıyla ilgili açıklamada bulunan Aksoy, Aydın'ın virüsle savaşta Türkiye'nin başarılı illerinden biri olduğuna dikkat çekti. Aydın'ı daha iyi bir noktaya taşımayı temenni ettiklerini söyleyen Aksoy, "Cumhurbaşkanımızın açıkladığı gibi iyileştirmeler, illerin vaka sayılarıyla doğru orantılı yapılacak. Aydın'da lokantalarımızın, kahvehanelerimizin açılmasını istiyorsak sayılarımızı çok daha aşağıya çekmek durumundayız. Bunun için kentteki bütün paydaşların kurallara en iyi şekilde uyması gerekiyor" dedi.

110 BİN KİŞİ AŞILANDI

Aydın'da 100 bine yakın aşılama yapıldığını vurgulayan ve 65 yaş üstü, kronik hastalar, rehabilitasyon merkezinde kalan engelli ve yaşlıların aşılanmaya devam ettiğini belirten Aksoy, "Yüz yüze eğitimde okul öncesinde yüzde 45, ortaokullarda yüzde 73, ilkokullarda yüzde 70 seviyesinde öğrenci katılımı var. 1 Mart'ta açılacak okullarda 74 bin civarında öğrenci ders başı yapacak" dedi.

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