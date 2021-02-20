Birini iş arkadaşı öldürdü diğerini eşi ağır yaraladı

İZMİR'İN Kemalpaşa ilçesinde sokakta tartıştığı bir kişi tarafından bıçaklanan Meral Şen (40), kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Öldürülen fabrika işçisi Meral Şen'i (40) alkollü halde işe geldiğini şikayet ettiği mesai arkadaşı E.Ş'nin öldürdüğü öne sürüldü. ÇİĞLİ ilçesinde ise, 'İmdat kurtarın, beni öldürüyor' çığlığını duyanların ihbarı üzerine gelen polis ekipleri, Atiye O'yu (48) yarı çıplak vaziyette eşi tarafından merdivenden sürüklenmiş ve darp edilmiş olarak buldu. Bıçaklı koca Selçuk O. (39), ekipler tarafından etkisiz hale getirildi. Talihsiz kadın ise tedavi altına alındı.



BEYAZ BİR OTOMOBİLLE KAÇTI

İLK olay önceki gece saat 23.00'te, Kemalpaşa ilçesi Mehmet Akif Ersoy mahallesi 196 sokakta yaşandı. Meral Şen adlı fabrika işçisi kadın, iddiaya göre alkollü halde işe geldiği için şikayet ettiği mesai arkadaşı E.Ş. tarafından bıçaklandı. Saldırgan, olayın ardından beyaz bir otomobille kayıplara karıştı. Çevredeki vatandaşların durumu bildirmesiyle sağlık ve polis ekipleri olay yerine geldi. Ağır yaralı olarak ilk müdahalenin ardından Kemalpaşa Devlet Hastanesi'ne kaldırılan kadın, tüm çabalara rağmen kurtarılamadı. Kaçtığı araç Nazarköy'de bulunan zanlıyı yakalamak için operasyon başlatıldı. 2 çocuk annesi kadının eşi Soner Şen (43), "Alkollü işe geldiği için eşim yönetime şikayet etmiş, adam işten çıkarılmış. Bu nedenle kinlenip, eşimi katlediyor. İnsanlığımız bu kadar işte" dedi.





ÇIĞLIKLARINA KOŞTULAR

Çiğli'de ise bir kadının, 'İmdat kurtarın, beni öldürüyor' çığlığını duyanların ihbarıyla gelen polis ekipleri, Atiye O'yu (48) yarı çıplak halde kanlar içinde buldu. Merdivenden sürüklenen ve eşi Selçuk O. (39) tarafından darp edilerek bıçakla kovalanan kadın, polisin müdahalesiyle kurtarıldı. Bıçaklı koca ise etkisiz hale getirilerek gözaltına alındı. Vücudunda yanıklar ve darp izleri bulunan Atiye O. ağır yaralı halde hastaneye kaldırıldı.



EŞİNİN SUÇ DOSYASI KABARIK

Önceki gün Köyiçi mahallesinde yaşanan olay, Atiye O. ve eşi Selçuk O'nun tartışmasıyla başladı. Selçuk O, eşini yarı çıplak halde ikinci kat merdivenlerinden sürükleyerek darp etmeye başladı. Bu sırada kadının 'İmdat kurtarın, beni öldürüyor' diye feryat ettiğini duyan komşular polise haber verdi. Elindeki bıçakla ekiplere direnen Selçuk O. ise ekip otosuna bindirilen eşinin arkasından koşmaya kalkıştı. Öfkeli koca gözaltına alınırken, 'hırsızlık' ve 'uyuşturucu ticareti' de olmak üzere 7 suçtan kaydı olduğu öğrenildi. Vücudunda birinci ve ikinci derece yanıklar ile darp izleri oluşan, ayrıca başından da yaralanan talihsiz kadın ise hastaneye kaldırıldı.