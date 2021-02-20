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Haberler Yaşam Bodrumlu işadamı yediği bitkiden zehirlenerek öldü

Bodrumlu işadamı yediği bitkiden zehirlenerek öldü

Bodrumlu işadamı yediği bitkiden zehirlenerek öldü

20.2.2021

MUĞLA Bodrum'da tanınmış işadamı Sezai Bayhan, evinin önünden toplayıp yediği bir bitki kökünden zehirlenerek yaşamını yitirdi. Renault Kutay Otomotiv'in sahibi 4 çocuk babası 79 yaşındaki Sezai Bayhan, dün Konacık mahallesindeki evinin bahçesinde yetiştirdiği bir bitki kökünden yedi. Kısa süre sonra fenalaşan Bayhan, hemen Acıbadem Hastanesi'ne kaldırıldı. İşadamı Bayhan, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşama veda etti. Kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için cenazesi Muğla Adli Tıp Kurumu'na gönderilen Bayhan, memleketi Bayburt'ta toprağa verilecek.

TUBA AYHAN

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