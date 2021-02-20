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Haberler Yaşam Gönlünü Türkiye güzeline kaptırdı! Lider Şahin ve Ecem Çırpan birlikte

Gönlünü Türkiye güzeline kaptırdı! ve birlikte

Usta sanatçı 'in oğlu , gönlünü kendisinden 11 yaş küçük Türkiye Güzeli'ne kaptırdı. Usta sanatçı Selami Şahin'in oğlu Lider Şahin'in, birincisi ile aşk yaşadığı ortaya çıktı gündemden düşmeyen Lider Şahin, geçtiğimiz dönemlerde de şarkıcı ve manken ile yaşadığı aşklar ile konuşulmuştu. Lider Şahin aradığı mutluluğu Miss Turkey 2015 güzeli Ecem Çırpan'da buldu.

Gönlünü Türkiye güzeline kaptırdı! Lider Şahin ve Ecem Çırpan birlikte

20.02.2021, 13:41

Usta sanatçı Selami Şahin'in oğlu Lider Şahin'in, Miss Turkey 2015 birincisi Ecem Çıpan ile aşk yaşadığı ortaya çıktı. Snob Magazin'in haberine göre; Bir dönem İrem Derici ve Didem Soydan ile yaşadığı aşkla magazin sayfalarını süsleyen sanatçı Lider Şahin, gönlünü Miss Turkey 2015 birincisi Ecem Çırpan'a kaptırdı.

Lider Şahin (36) ve Ecem Çırpan (25) çifti geçtiğimiz günlerde dostlarıyla birlikte kar tatili yaptı. Ayrıca çiftin ilişkisinin evlilik yolunda ilerlediği de konuşuluyor.

Lider Şahin ile Ecem Çırpan arasındaki yaş farkı da dikkat çekti. Şahin, sevgilisinden tam 11 yaş büyük.

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