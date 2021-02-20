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Haberler Yaşam Kardeşlerim dizisi ilk bölümü ile Atv'de

dizisi ilk bölümü ile Atv'de

"Dizi atv’de izlenir” sloganıyla yıllardır efsane dizileri ekranlara getiren atv’nin yeni dizisi ilk bölümü ile başladı. Yüreklere dokunan hikayesi ve güçlü oyuncu kadrosu ile Kardeşlerim dizisi ekranlarda fırtınalar estirecek. İşte Kardeşlerim ilk bölüm canlı izleme sayfası....

Kardeşlerim dizisi ilk bölümü ile Atv'de

20.02.2021, 19:59

Sıcacık hikayesi, güçlü anlatımı ile kalplere dokunacak olan Kardeşlerim, pırıl pırıl oyuncu kadrosu ve yüreklere işleyen hikâyesiyle Atv'de izleyicisi ile buluşuyor. Yapımına NGM'nin imza attığı yönetmenliğini Serkan Birinci'nin üstlendiği, senaryosunu Gül Abus Semerci'nin kaleme aldığı "Kardeşlerim" Cumartesi akşamları izleyiciyle buluşacak. Kardeşlerim dizisi ilk bölümünü haberimizden izleyebilirsiniz.

KARDEŞLERİM İLK BÖLÜM İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

Birbirlerinden başka tutunacak dalları kalmayan 4 kardeşin yürek burkan mücadelesini anlatan "Kardeşlerim", Celil Nalçakan, Halit Özgür Sarı, Ahu Yağtu, Fadik Sevin Atasoy, Cüneyt Mete, Su Burcu Yazgı Coşkun, Yiğit Koçak, Simge Selçuk, Damla Su İkizoğlu, Onur Seyit Yaran, Cihan Şimşek, Kaan Sevi gibi sevilen isimleri kadrosunda buluşturacak.

Kardeşlerim dizisi nerede çekiliyor? Atv'nin yeni dizisi Kardeşlerim bomba gibi geliyor...

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