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Haberler Yaşam Selendi asrın bebek için kenetlendi

Selendi asrın bebek için kenetlendi

Selendi asrın bebek için kenetlendi

20.2.2021

ACİLEN kök hücre nakli olması gereken Manisa Selendili ve 4 aydır İzmir'de tedavisi süren 3 yaşındaki Asrın Gönül Yenilmez için Selendililer, Kızılay Uşak Kan bağış Merkezi'nin 'kan ve kök hücre bağışı' kampanyasına katıldı. Akut Lenfoblastik Lösemi hastası olan minik Asrın'ın 4 aydır İzmir Behçet Uz Çocuk Hastanesi'nde tedavi gördüğü öğrenildi. Küçük kız için Uşak Kızılay Kan Merkezi tarafından Selendi ilçesinde kan ve kök hücre bağışı kampanyası başlatıldı. Selendili vatandaşlar, Asrın bebek için kan verebilmek için adeta yarıştı. Sabahın erken saatlerinde başlayan kan ve kök hücre bağışı, belediye binası yanındaki iş merkezinde gerçekleşti.

ADEM ÇAKIR

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