Türkiye’nin uzaydaki geleceğinden umutluyum

İzmir Ekonomi Üniversitesi'nin Havacılık ve Uzay Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Dr. Fabrizio Pinto, Türkiye'nin uzayda çok başarılı olacağına inandığını belirtti. İtalyan asıllı bilim insanı Pinto, 1996 yılında Kaliforniya'da NASA'nın uzay laboratuvarında Navigasyon ve Uçuş Mekaniği Bölümü'nde çalışmaya başladı. 1999'da Galileo E19 uzay aracının yörünge belirleme uzmanlığını da üstlendi.

KATKIM OLSUN İSTERİM

Kariyerine İEÜ'de devam eden Pinto, nano teknolojinin uzaya adaptasyonu, nano-parçacıklı uzay araçlarının sevkinde kullanılan cihazlar, yüksek yoğunluklu enerji depolama, nano-robot ve uyarlanabilir optik üzerine çalışıyor. Türkiye Uzay Ajansı Başkanı Serdar Hüseyin Yıldırım'ın danışmanlığını yapan Pinto, çalışmalarının Türkiye'nin uzay yolculuğunda kullanılmasını çok istediğini dile getirdi.

YAPILMAMIŞI YAPARIZ

Fabrizio Pinto, Türkiye'nin uzay yolculuğu konusundaki düşüncelerini Yıldırım'la da paylaştığını dile getirdi. Türkiye'nin uzay yolculuğuna başlama zamanlamasının yerinde olduğunu vurgulayan Pinto, "Uzayda ABD ve Rusya gibi lider ülkeler var ama ay hakkında bile çok az araştırma yapıldı. Türkiye'nin uzayda süper güç olma yolunda çok başarılı olacağına inanıyorum" dedi. Bütün her şeyin devletten beklenemeyeceğini ve özel sektörün de katkı sunması gerektiğini söyleyen Pinto, "Türk gençleri çok zeki ancak uzaya gitmek zor bir iş. Cesaretinizi ve umudunuzu kaybetmemeniz lazım. Türkiye oraya gidip ABD ve Rusya'nın yapmadığı yeni bir şeyi yapabilir."