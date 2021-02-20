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Haberler Yaşam Uşak, vaka sayısı en çok artan 5 ilden biri

, vaka sayısı en çok artan 5 ilden biri

Uşak, vaka sayısı en çok artan 5 ilden biri

20.2.2021

SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, Kovid-19 vaka oranlarında 1 haftada 100 bin nüfusta görülen vaka sayısı en çok artan ve en çok azalan 5 ilin yer aldığı tabloyu paylaştı. Bakan Koca Twitter hesabı üzerinden konuya ilişkin yaptığı paylaşımda, "Geçen haftaya göre, 1 haftada 100 bin nüfusta görülen vaka sayısı en çok artan 5 ilimiz; Bilecik, Erzincan, Kilis, Uşak ve Çanakkale. En çok azalan illerimiz ise Bitlis, Mardin, Kastamonu, Yalova ve Bingöl. Tedbir ve kısıtlamalara uyum, aşıyla birlikte en büyük gücümüz" ifadelerini kullandı.

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