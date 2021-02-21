Bakan Koca: 1 Mart’ta yeni süreç başlayacak

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Normalleşme adımlarını titizlikle çalışıyoruz. Yerinde karar dönemi ile kademeli normalleşeceğiz. 1 Mart itibariyle süreç belirlenen kriterler çerçevesinde dört risk seviyesinde Valilerimizin başkanlığındaki il hıfzıssıha kurullarımızla başlayacak" dedi.