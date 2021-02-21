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Haberler Yaşam Bakan Koca: 1 Mart’ta yeni süreç başlayacak

Bakan Koca: 1 Mart’ta yeni süreç başlayacak

Bakan Koca: 1 Mart’ta yeni süreç başlayacak

21.2.2021

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Normalleşme adımlarını titizlikle çalışıyoruz. Yerinde karar dönemi ile kademeli normalleşeceğiz. 1 Mart itibariyle süreç belirlenen kriterler çerçevesinde dört risk seviyesinde Valilerimizin başkanlığındaki il hıfzıssıha kurullarımızla başlayacak" dedi.

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