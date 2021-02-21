Dikili’de yeni doğal sit alanı belirlendi

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğünce, İzmir, Ağrı, Antalya, Balıkesir ve Van'da bazı alanları "Nitelikli Doğal Koruma Alanı" olarak tescillendi. Resmi Gazete'de yayımlanan ilana göre, İzmir'in Dikili İlçesi (2. Grup) sınırları içerisinde yer alan Doğal Sit Alanı olarak tescil edildi. Ayrıca, Aydın'ın Karacasu ilçesi Çamarası Mahallesi sınırları içerisinde yer alan "Sırtlanini Mağarası", Denizli'nin Pamukkale ilçesi Kurtluca Mahallesi sınırları içerisinde yer alan "Beyinli Mağarası", Honaz ilçesindeki "Kaklık Mağarası", Baklan ilçesindeki "Zırtlantaşı Mağarası" da "Mağara Koruma Alanı" olarak belirlendi.

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