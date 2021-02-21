Koronaya karsı, Dubai’deki yüzen villalara akın ediyorlar

Korona virüsü salgınına karşı zenginlerin, Dubai'de yapay olarak oluşturulan 'The World İsland'daki dünyanın ilk yüzen evlerine rağbet ettiği ifade edildi. Villa fiyatlarının pandemi öncesine oranla 4 kat artarak 20 milyon dolara ulaştığı belirtildi. Dünyayı etkisi altına alan salgın nedeniyle multimilyarderler farklı yaşam alanlarını tercih ediyor. Dubai dünyanın en yüksek gökdelenlerinden sonra şimdi de Floating Seahorse Villas (yüzen villalar) projesiyle dikkat çekiyor. Jumeirah 1 kıyılarına 4 km uzaklıktaki villalara rağbet iyice arttı.

TALEP İKİ KATINA ÇIKTI

Projeyi hayata geçiren Avustralyalı tasarım firması Kleindienst Grup yetkilileri, pandeminden sıkılan birçok kişinin son üç ayda yüzen villara rağbet ettiğini ifade etti. Firma yetkilileri, son 90 günde talebin iki katına çıktığını, pandemi sürecinde son dönemlerde 25'in üzerinde yüzen villa satışı gerçekleştirildiğini ifade etti. Üç katlı yüzen denizaltı villalarında yaşayan kişiler, yatak odasındaki tavandan yere uzanan camdan dünyayı izleyebiliyor. Yüzen villanın oturma odası, jakuzi, mini bar ve mutfak deniz üstünde yer alıyor.