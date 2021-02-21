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Haberler Yaşam Selzedelere ilk etapta 13 milyon TL ödeme yapıldı

Selzedelere ilk etapta 13 milyon TL ödeme yapıldı

Selzedelere ilk etapta 13 milyon TL ödeme yapıldı

21.2.2021

İzmir Büyükşehir Belediyesi 2 Şubat'taki sel felaketi nedeniyle maddi zarara uğrayan bin 94 hane ve işyeri için 13 milyon lirayı aşan nakdi destek ödemesi yaptı. Kent kırsalındaki zarar ve kayıpların tespiti için de harekete geçen Büyükşehir Belediyesi, ilk etapta belirlenen 9 milyon liralık hasar bedelinin yüzde 50'sini üreticilere ödeme kararı aldı. Böylece Büyükşehir Belediyesi'nin sel mağdurlarına vereceği nakdi destek 13 milyon liraya geçti.
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