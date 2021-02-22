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Haberler Yaşam Alpay’a tepki yağdı

Alpay’a tepki yağdı

Alpay’a tepki yağdı

22.2.2021

Müzisyen Alpay, son röportajında merhum sanatçı Zeki Müren ile ilgili, "On kulağım olsa biriyle Zeki Müren dinlemem. Abartılı üslubu ve Türkçe'siyle, Türk Sanat Müziği'ni katletmiştir" ifadelerini kullandı. Sosyal medyada eleştirilerin odağı olan Alpay'a, tiyatrocu Behzat Uygurdan da tepki geldi. Uygur, "Bunca yılın emeğini, saygınlığını bir röportaj ile bitirmek başka bir acı... Yapmayın be abi!" mesajını paylaştı. Gelen tepkilerin ardından Alpay, "Tamamen samimi hislerimi ifade ettim. Hissettiğim duyguları aktardım. Herkes herkesi sevmek zorunda değil." açıklamasını yaptı.

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