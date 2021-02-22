  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler Yaşam Gara şehidinin kabrini ziyaret ettiler

Gara şehidinin kabrini ziyaret ettiler

Gara şehidinin kabrini ziyaret ettiler

22.2.2021

HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde evlat nöbetindeki aileler, Gara şehidi Mardinli polis memuru Vedat Kaya'nın, Selen Kışlası Şehitliği'ndeki kabrini ziyaret ederek, dua etti. Evlat nöbetini sürdüren Süleyman Aydın, her zaman şehit ailelerinin yanında olacaklarını söyleyerek, "HDP'nin iç yüzünü herkes görsün. Şeyhmus Kaya'nın oğlu PKK tarafından haince, kalleşçe şehit edildi. 13 şehidimiz var. Şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum ve yakınlarına da başsağlığı diliyoruz" dedi.

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Gara şehidinin kabrini ziyaret ettiler haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.