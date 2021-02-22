Gara şehidinin kabrini ziyaret ettiler

HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde evlat nöbetindeki aileler, Gara şehidi Mardinli polis memuru Vedat Kaya'nın, Selen Kışlası Şehitliği'ndeki kabrini ziyaret ederek, dua etti. Evlat nöbetini sürdüren Süleyman Aydın, her zaman şehit ailelerinin yanında olacaklarını söyleyerek, "HDP'nin iç yüzünü herkes görsün. Şeyhmus Kaya'nın oğlu PKK tarafından haince, kalleşçe şehit edildi. 13 şehidimiz var. Şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum ve yakınlarına da başsağlığı diliyoruz" dedi.