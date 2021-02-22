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Haberler Yaşam Polis durdurmak isteyince kız arkadasını bırakıp kaçtı

Polis durdurmak isteyince kız arkadasını bırakıp kaçtı

Polis durdurmak isteyince kız arkadasını bırakıp kaçtı

22.2.2021

MUĞLA'NIN Fethiye ilçesinde sokağa çıkma kısıtlamasında uygulama yapan polislerin 'dur' ihtarına uymayan Can Yağlı, kovalamacanın ardından aracını ve kız arkadaşını bırakarak dağa kaçtı. Olay, Kesikkapı Kaya Caddesi'nde yaşandı. Ekipler, Yağlı'nın kullandığı 48 HE 626 plakalı aracı durdurmak istedi. Yağlı, uygulama noktasından kaçtı ama polisle kovalamacanın ardından otomobil ve araçtaki kız arkadaşını bırakarak ormanlık alana kaçtı. Yağlı'ya sokağa çıkma kısıtlamasını ve trafik kurallarını ihlalden 5 bin 460 lira para cezası kesildi. Otomobil çekiciyle götürülürken, eczaneye ilaç almaya çıktığını söyleyen kıza ceza yazılmadı.

MURAT YALÇIN

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