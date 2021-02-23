Ankara ve Sakarya’da DEAŞ operasyonları

ANKARA'DA İstihbarat ve TEM Şubesi ekipleri, DEAŞ üyesi 21 şüphelinin kentte olduğu bilgisine ulaştı. Ekipler, sabah erken saatlerde gerçekleştirdikleri eş zamanlı operasyonda çatışma bölgeleriyle irtibatlı oldukları tespit edilen zanlılardan 14'ünü yakaladı. Sakarya'da da haklarında yakalanma kararı çıkarılan 12 şüpheliden 9'u yakalanarak gözaltına alındı. Aynı operasyon kapsamında 2 şüphelinin de Ankara'da yakalandığı öğrenildi.