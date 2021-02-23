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Haberler Yaşam Ankara ve Sakarya’da DEAŞ operasyonları

ve ’da DEAŞ operasyonları

Ankara ve Sakarya’da DEAŞ operasyonları

23.2.2021

ANKARA'DA İstihbarat ve TEM Şubesi ekipleri, DEAŞ üyesi 21 şüphelinin kentte olduğu bilgisine ulaştı. Ekipler, sabah erken saatlerde gerçekleştirdikleri eş zamanlı operasyonda çatışma bölgeleriyle irtibatlı oldukları tespit edilen zanlılardan 14'ünü yakaladı. Sakarya'da da haklarında yakalanma kararı çıkarılan 12 şüpheliden 9'u yakalanarak gözaltına alındı. Aynı operasyon kapsamında 2 şüphelinin de Ankara'da yakalandığı öğrenildi.

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