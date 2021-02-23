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Haberler Yaşam Böbrek taşına barbunya çözümü

Böbrek taşına barbunya çözümü

Böbrek taşına barbunya çözümü

23.2.2021

İNSAN böbreğine benzerliğiyle dikkat çeken barbunya, bu benzerliğin dışında böbrekler üzerinde faydalı özelliklere de sahiptir. Böbreklerdeki kum ve taş oluşumunu önleyen barbunya, bunların vücuttan ağrısız şekilde atılmasını da sağlar. Bitki bazlı proteinler bakımından önemli bir kaynak olan barbunya ayrıca çeşitli vitaminler ve mineraller açısından da zengindir. İçeriğindeki B1 vitamini ise konsantrasyon ve hafızayı artırır.

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