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Haberler Yaşam Çılgın Sedat'ın evinde yangın: Engelli oğluna sarılıp gözyaşlarına boğuldu

'ın evinde : Engelli oğluna sarılıp gözyaşlarına boğuldu

'nde şarkıcı 'ın ailesi ile birlikte yaşadığı villada çıktı. Yangın haberini duyar duymaz olay yerine gelen ünlü şarkıcı, ailesini göremeyince sinir krizleri geçirdi. Ünlü şarkıcının engelli çocuğu ve ailesine kavuştuğu anlarda duygusal anlar yaşandı.

Çılgın Sedat'ın evinde yangın: Engelli oğluna sarılıp gözyaşlarına boğuldu

23.02.2021, 17:07

Olay Beylikdüzü Cumhuriyet Mahallesi'nde lüks sitede bulunan villada meydana geldi. 3 katlı villalın giriş katında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Yangına kısa sürede müdahale eden itfaiye ekipleri, duman tahliyesi çalışmalarına başladı. Yangın tamamen söndürülürken, evde maddi hasar oluştu.



Yangının yaşandığı villada eşi ve iki çocuğu ile birlikte ünlü şarkıcısı Çılgın Sedat'ın ikamet ettiği belirlendi.

Yangın haberini alır almaz olay yerine gelen Çılgın Sedat, engelli çocuğunu ve ailesini göremeyince sinir krizi geçirdi.

Komşularının sakinleştirmeye çalıştığı ünlü şarkıcı, kısa süre sonra ailesine kavuştu. Engelli oğluna ve ailesine sarılan Sedat, uzun süre gözyaşı döktü.



Yangın esnasında evde olmadığını belirten Çılgın Sedat, "Küçük oğlum aradı. Ağlayarak baba yangın çıktı diye. Kameralara bakıyorum hepsi yanmış hiç bir şey göremiyorum. Alt katan bir yerden çıkmış. Elektrik kontağıyla mı alakalı bilmiyorum. Ailem evdeydi. Eşim kötü durumda biraz" dedi.

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