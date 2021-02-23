HDP kapatılsın!

VATAN Partisi, Türkiye'nin 82 merkezinde gerçekleştirilen ortak basın açıklamalarıyla PKK terör örgütünün siyasi uzantısı HDP'nin kapatılması çağrısında bulundu. Vatan Partisi İzmir İl Örgütü de 15 ilçede gerçekleştirilen açıklamalarla İzmirlilere HDP'nin Gazi Meclis'te yeri olmadığını duyurdu. Konak'ta gerçekleştirilen etkinlikte yapılan açıklamada Vatan Partisi Konak İlçe Başkanı Bülent Karagöz, "Şehitlerimizi saygı ile anıyoruz. Onlara ve ailelerine söz veriyoruz PKK'yı ülkemizden temizleyeceğiz" dedi. Vatan Partisi Kemalpaşa İlçe Başkanı Avni Ozan da, "PKK'nın son çırpınışları olduğunu görmekteyiz" diye konuştu.

'TÜM ALANLARDA MÜCADELE'

PKK'nın temizlenmesinin ancak tüm alanlarda mücadele edilerek mümkün olduğunu söyleyen partinin Buca İlçe Başkanı Sabahat Kılıç, Türk Ordusu'nun PKK'yı ezmesi, PKK'nın siyasi kolu HDP'nin kapatılması ile desteklenmelidir" ifadelerini kullandı. Urla İlçe Başkanı Ayşegül Batıgün, Karşıyaka İlçe Başkanı Nilay Özçetin ile Karabağlar İlçe Başkanı Belgin Karşılayan ise Gara'da 13 masumu şehit eden terör örgütünün destekçisi HDP'nin kapatılmasıyla teröre karşı kalıcı çözüm sağlanacağını belirtti. Vatan Partisi Bayraklı İlçe Başkanı Hasan Yaşar da, "Terörist Selahattin Demirtaş'a özgürlük isteyenlere sesleniyoruz; avucunuzu yalarsınız! PKK'yı, HDP'yi gitmiş olduğu sondan kurtaramayacaksınız. HDP kapatılacak, PKK bitirilecektir. Milletimizin içi ferah olsun" açıklamasını yaptı.