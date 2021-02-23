  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler Yaşam Hobi bahçeleri yoğun talep görüyor

Hobi bahçeleri yoğun talep görüyor

Hobi bahçeleri yoğun talep görüyor

23.2.2021

MANİSA Şehzadeler Belediyesi tarafından toprakla uğraşmak isteyen kentlilere yönelik yaklaşık 5 yıl önce Veziroğlu Mahallesi'nde hayata geçirilen ve her biri 90 metrekarelik 318 hobi bahçesi, pandemide şehrin kalabalığından uzaklaşmak isteyenlerin ilgi odağı oldu.

Kovid salgını öncesi sadece yüzde 65'i dolu olan hobi bahçeleri, pandemiyle birlikte yüzde yüz doluluğa ulaşırken sırada da çok sayıda vatandaşın beklediği öğrenildi.

CÜNEYT HASÇELİK

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Hobi bahçeleri yoğun talep görüyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.