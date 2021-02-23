Hobi bahçeleri yoğun talep görüyor

MANİSA Şehzadeler Belediyesi tarafından toprakla uğraşmak isteyen kentlilere yönelik yaklaşık 5 yıl önce Veziroğlu Mahallesi'nde hayata geçirilen ve her biri 90 metrekarelik 318 hobi bahçesi, pandemide şehrin kalabalığından uzaklaşmak isteyenlerin ilgi odağı oldu.

Kovid salgını öncesi sadece yüzde 65'i dolu olan hobi bahçeleri, pandemiyle birlikte yüzde yüz doluluğa ulaşırken sırada da çok sayıda vatandaşın beklediği öğrenildi.

CÜNEYT HASÇELİK