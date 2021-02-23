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Haberler Yaşam İngiltere’de durmuş kalple nakil yapıldı

’de durmuş kalple nakil yapıldı

İngiltere’de durmuş kalple nakil yapıldı

23.2.2021

İngiltere'deki Royal Papworth Hastanesi'nde Göğüs Cerrahisi Anabilim Dalı'ndan doktorlar, ölü bir kişiden aldıkları kalbi çalıştırarak 16 yaşındaki Anna Hadley adlı hastaya nakletmeyi başardı.

İşlemin, 'Ölümünden sonra bağış' adı verilen program kapsamında gerçekleştirildiği ifade edilirken, işlemde organlarını bağışlamayı kabul eden kişinin cansız bedeninden kalp, 7 saat sonra özel bir teknik ile yeniden çalıştırılmaya başlandı. Kalp daha sonra Anna Hadley'e nakledildi. Hadley'in yanı sıra yaşları 12 ve 16 arasında değişen 5 çocuk için aynı yöntem uygulanarak nakil işlemi gerçekleştirildiği belirtildi.

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