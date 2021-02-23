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Haberler Yaşam Koca vahşeti! Karısını dambılla öldürdü

Koca vahşeti! Karısını dambılla öldürdü

Koca vahşeti! Karısını dambılla öldürdü

23.2.2021

İstanbul Pendik'te eşiyle boşanma aşamasında olan şahıs, tartıştığı 3 çocuk annesi eşinin kafasını dambıl ile ezerek öldürdü. Saldırgan koca daha sonra polise giderek telsim oldu. Olay Pendik Çamlık Mahallesi'nde dün sabah saatlerinde yaşandı.

Erol Yenisu şehir dışından Pendik'te yaşayan eşi Hanife Yenisu'nun yanına geldi. Hakkında uzlaştırma kararı olan Yenisu, çocuklar evde olmadığı esnada eşiyle tartışmaya başladı. Erol Yenisu, tartışma esnasında evde bulunan dambıl diye tabir edilen spor aleti ile karısının kafasını ezerek öldürdü. Katil koca daha sonra polise giderek teslim oldu.

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