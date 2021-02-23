Limonlu su sayesinde aknelerden kurtulun

TURUNÇGİLLERDE bulunan C vitamini sağlıklı bir cilt için hayati öneme sahiptir. Limon da bu anlamda fayda sağlamaktadır. Alkali yapısı sayesinde akneye neden olduğu bilinen bazı bakterileri öldürür. Sabah ılık bir suya ilave ettiğiniz limon suyunu akne, egzama ve siyah noktalara uygulayarak, kurumaya bırakın. Tortuyu zeytinyağı ve su karışımı ile durulayarak cildinizi daha güzel bir forma sokabilirsiniz.