Müge Anlı Atv canlı izle!

Faili meçhul cinayetler ve kayıpların yanı sıra birçok sosyal sorumluluk projesi ile de adından sıkça söz ettiren, Hafta içi her gün seyirciyi ekran başına kilitleyen Müge Anlı ve ekibi, üzerinde çalıştığı kayıp dosyalarını, cinayete kurban giden kişileri ve kayıpların tüm yaşamını ortaya çıkararak onları bulmaya, olayları aydınlatmaya devam ediyor.

Gülümser Bulut davasında karar açıklandı. Kasten öldürmeden müebbet hapis cezası. Teyzesini öldürüp çekyatın içine koymuştu. Yunus Kahraman'a müebbet hapis cezası verildi.

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MÜGE ANLI'DA DÜN NELER YAŞANDI?

Eskişehir'deki korkunç cinayet. Katil zanlısı eski ortak tutuklandı. Tokkal çifti ve 4 yaşındaki oğulları 16 Şubat günü yeni taşındıkları evlerinde katledildi. Katil zanlısı eski ortağı çıktı. Katil zanlısını ele veren ise cenazedeki tepkileriydi. Özel ekipler kamera görüntülerini izledi ve katil zanlısı ortağa ulaşıldı. Cinayet işlediği evde bulunan ayakkabılarda incelemeye alındı. Kayıp kadının eski eşi ve oğlu canlı yayında... Üç çocuk annesi Güldane Biçer'e ne oldu? Ailesiyle birlikte İstanbul'da yaşayan kadın 10 yıldır ortada yok. Hastane kaydı olmayan kadının kendi isteğiyle gittiğine dair bir ifade vermediği de ortaya çıktı. İddiaların odağındaki eski eşi konuştu. Osman Bey, hanımının biraz pis olduğunu belirtti ve evlerden hep hanımı yüzünden kovulduklarını, Esenyurt'ta onlarca ev değiştirdiğini iddia etti. Okumuşluğu olduğu ve kafası zehir gibiydi dedi. Ve adamlarla konuştuğunu iddia etti. Ailenin komşuları kayıptan habersiz. Komşular Üç çocuk annesi Güldane Biçer'in hiç evden dışarı çıkmadığını, kocasının kadını dövdüğünü ve kayıpla ilgili hiçbir şey duymadıklarını belirtti. Gülümser Bulut davasında karar açıklandı. Kasten öldürmeden müebbet hapis cezası. Teyzesini öldürüp çekyatın içine koymuştu. Yunus Kahraman'a müebbet hapis cezası verildi.