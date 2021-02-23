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Haberler Yaşam Müge Anlı'da bugün yaşananlar! Atv Müge Anlı full izle

'da bugün yaşananlar! Atv Müge Anlı full izle

Atv'nin reyting rekortmeni programı gündemi belirlemeye devam ediyor. Üç çocuk annesi Güldane Biçer'e ne oldu? Ailesiyle birlikte 'da yaşayan kadın 10 yıldır ortada yok. Hastane kaydı olmayan kadının kendi isteğiyle gittiğine dair bir ifade vermediği de ortaya çıktı. İddiaların odağındaki eski eşi konuştu. İşte 23 Şubat Salı Müge Anlı ile Tatlı Sert'te yaşananlar...

Müge Anlı'da bugün yaşananlar! Atv Müge Anlı full izle

23.02.2021, 10:05 Güncelleme Tarihi: 23.02.2021, 14:36

Faili meçhul cinayetler ve kayıpların yanı sıra birçok sosyal sorumluluk projesi ile de adından sıkça söz ettiren, Hafta içi her gün seyirciyi ekran başına kilitleyen Müge Anlı ve ekibi, üzerinde çalıştığı kayıp dosyalarını, cinayete kurban giden kişileri ve kayıpların tüm yaşamını ortaya çıkararak onları bulmaya, olayları aydınlatmaya devam ediyor.

Gülümser Bulut davasında karar açıklandı. Kasten öldürmeden müebbet hapis cezası. Teyzesini öldürüp çekyatın içine koymuştu. Yunus Kahraman'a müebbet hapis cezası verildi.

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MÜGE ANLI'DA BUGÜN NELER YAŞANDI?

Müge Anlı'da inanılmaz bir kavuşma öyküsü... 22 yıl sonra kardeşiyle buluştu. 22 yıl önce çocuk yuvasında vedalaştığı Gülbahar ve Perihan adlı kardeşlerini arayan Zeynettin'e güzel haberi Müge Anlı verdi. Canlı yayında kavuşan kardeşler birlikte öğle yemeği yedi, hasret giderdi... Müge Anlı'nın hayata geçirdiği Sevgi İzi projesiyle sevdikleriniz güvende kalmaya devam ediyor. Bu defa güzel haber Elazığ'dan geldi. 15 yaşındaki genç kız evden ayrıldı, çarşıda bulundu. Genç kızın bulunduğu bilgisi ailesine verildi. Biçer ailesinin eski ev sahibi canlı yayında... Cemal Yaprak'tan şaşırtan açıklamalar. 10 yıldır kayıp olan Güldane Biçer'in kendisine eşinin şiddet uyguladığını ve dişlerini kırdığını söylediğini söyledi. Eşinin kaybolduğunu ne zaman haber verdi? Osman Bey eşi olmayınca hemen kayınpederini aradığını söyledi. Melek Hanım Osman'ın kayınpederini değil 2 gün sonra kendisini arayıp haber verdiğini söyledi ve babasının da kendisinden öğrendiğini açıkladı. Kamil Bey yayına bağlandı. (Osman Biçer'in arkadaşı) Güldane'nin evden kaçtığından haberi olmadığını bir gün kapsının önünden geçtiğini Osman'a bir akrabasının olup olmadığını sorduğunu Osman'ın eşinin kaçtığını söyleyemediğini ifade etti. Kamil Bey 5. Katta oturduğunu kapının önünden geçtiğini yanında kimse olmadığını %100 gördüğü kişinin Güldane olduğuna emin olduğunu söyledi. Kamil Bey birazdan karakola gidip tekrar ifade vereceğini söyledi.

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