“Nazilli’de 1,2 milyon TL kimin cebine girdi?”

Aydın Nazilli Belediye Başkanı İP'li Kürşat Engin Özcan'ın 'parke taşı döşeme' ihalesini FETÖ'nün Nazilli'deki iş adamı örgütlenmesinde tutuklanarak 1 yıl cezaevinde yatan Fatih Topçu'nun aile şirketine vermesinin yankısı sürüyor. Nazilli Belediye Meclis Üyesi Ali Ertürk, belediyenin yaklaşık maliyeti 4 milyon 716 bin liraya yapılan parke taşı ihalesinde diğer 2 firmadan 1 milyon 200 bin lira daha düşük teklif veren firmanın elenerek kamunun zarara uğratıldığını belirtti.

'SADECE İŞÇİLİK İÇİN'

Ertürk, "Fen işleri Müdürü, ihale komisyonunun üzerinde değildir, komisyonun kararını göz ardı edemez, hem neden 1 milyon 200 bin liralık fark sorgulanmıyor? Kimin cebine girdi?" diye konuştu. Yüklenici firmaya sadece işçilik için milyonlarca lira ödeneceğini dile getiren Ertürk, "Firmaya parke taşı yapımında kullanılan mucur, çimento, ince kum ve iş makinelerini Nazilli Belediyesi veriyor. Yüklenici firmaya sadece işçilik adı altında milyonlarca lira para ödeniyor. Denizli Belediyesi aynı rakama ihale yaptı ancak, ne mucuruna, ne çimentosuna ne de ince kumuna karıştı. İş makinelerini dahi firma karşıladı. Doğrusu da bu. Nazilli Belediyesi'nin de bu tür ihaleleri aynı şekilde yapması gerekir. Böylece şaibe de ortadan kalkar" diye konuştu.

İHSAN KARATAŞ