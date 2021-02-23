Pandemi dolandırıcılarına dikkat! İş vaadiyle tuzağa düşmeyin

İzmir Ekonomi Üniversitesi (İEÜ) Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Dr. Kutluhan Erol, pandemi döneminde evde ve internette geçirilen sürenin artmasını fırsat bilen dolandırıcıların, e-mail ya da sosyal medya üzerinden iş teklifleri yapabildiğini belirterek vatandaşları uyardı.

'KİŞİSEL BİLGİ İSTERLER'

Dr. Kutluhan Erol, "İş arayan ya da kendisine cazip bir teklif yapıldığını gören kişiler, umuda kapılarak kişisel verilerini daha rahat paylaşabiliyor. Dolandırıcılar da bunu fırsata çevirip iş vaadiyle kandırarak, kişisel bilgileri içeren videolar talep edebilir, hatta sözde mülakat bile yapabilir. Yüksek maaş ve kısa sürede işe girmeyi vaat eden ilanlara karşı dikkatli olunmalı" diye konuştu.