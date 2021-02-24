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Haberler Yaşam Çobanların bulduğu mağara koruma altında

Çobanların bulduğu mağara koruma altında

Çobanların bulduğu mağara koruma altında

24.2.2021

Denizli'nin Acıpayam ilçesinde 30 yıl önce bulunan mağara, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından korumaya alındı. Bölge halkı mağaranın turizme kazandırılmasını istiyor.

Acıpayam'ın kırsal Dodurga Mahallesi'nde Aslan İni mevkisi olarak bilinen dağlık alanda, 30 yıl önce çobanlar tarafından mağara bulundu. Uzun yıllar gizli kalan mağara, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından tabiat varlığı ilan edilerek, korumaya alındı. ■ SEBAHATTİN ALP

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