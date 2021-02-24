Kiraz’ın açık pazarı geçici olarak kapatıldı

İzmir'in Kiraz ilçesinde Çarşamba günleri kurulan açık sebze ve meyve pazarı, korona tedbirleri nedeniyle geçici olarak kapatıldı.
Pazarın, Kiraz İlçe Hıfzı Sıhha Kurulu kararı ile önlem açısından kapatıldığı bildirildi.
İzmir'in Kiraz ilçesinde Çarşamba günleri kurulan açık sebze ve meyve pazarı, korona tedbirleri nedeniyle geçici olarak kapatıldı.
Pazarın, Kiraz İlçe Hıfzı Sıhha Kurulu kararı ile önlem açısından kapatıldığı bildirildi.
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