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Haberler Yaşam Kiraz’ın açık pazarı geçici olarak kapatıldı

’ın açık pazarı geçici olarak kapatıldı

Kiraz’ın açık pazarı geçici olarak kapatıldı

24.2.2021

İzmir'in Kiraz ilçesinde Çarşamba günleri kurulan açık sebze ve meyve pazarı, korona tedbirleri nedeniyle geçici olarak kapatıldı.

Pazarın, Kiraz İlçe Hıfzı Sıhha Kurulu kararı ile önlem açısından kapatıldığı bildirildi.

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