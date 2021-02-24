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Haberler Yaşam Kumar oynayan 25 kişi yakalandı

Kumar oynayan 25 kişi yakalandı

Kumar oynayan 25 kişi yakalandı

24.2.2021

DENİZLİ Pamukkale'de polis ekipleri, 6 katlı bir iş merkezinin 5. katında bulunan bir dairede kumar oynandığı ihbarı üzerine çalışma başlattı. Adrese operasyon düzenleyen polis, 25 kişiyi kumar oynarken yakaladı. Kumar oynadıkları ve sosyal mesafe kuralına uymadıkları belirlenen 25 kişiye toplam 112 bin lira para cezası kesildi.
SEBAHATTİN ALP
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