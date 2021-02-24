DENİZLİ Pamukkale'de polis ekipleri, 6 katlı bir iş merkezinin 5. katında bulunan bir dairede kumar oynandığı ihbarı üzerine çalışma başlattı. Adrese operasyon düzenleyen polis, 25 kişiyi kumar oynarken yakaladı. Kumar oynadıkları ve sosyal mesafe kuralına uymadıkları belirlenen 25 kişiye toplam 112 bin lira para cezası kesildi.
SEBAHATTİN ALP
SEBAHATTİN ALP
Kumar oynayan 25 kişi yakalandı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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